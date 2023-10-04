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Спортивный директор "Факела": операция Ивахнова прошла успешно. Ожидаем его возвращение через месяц

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Спортдиректор "Факела" Кирилл Котов поделился информацией о состоянии здоровья форварда Матвея Ивахнова.
Фото: ФК "Факел"
"Сейчас у него будет реабилитация. Операция прошла успешно, в плановом режиме. Ожидаем его возвращение ориентировочно через месяц", - приводит слова Котова "СЭ".

Напомним, нападающий "Факела" Матчей Ивахнов получил перелом лобной пазухи в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России против "Оренбурга" (0:0, по пенальти - 2:4). Позднее сообщалось, что 20-летний футболист был доставлен в больницу, где прошел обследование и перенес операцию.

В нынешнем сезоне форвард провел 4 матча за воронежский клуб, проведя на поле суммарно 177 минут, и пока не отметился результативными действиями.


Ивахнов Факел Котов
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