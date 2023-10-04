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Нагорных - о словах Дзюбы про Семака: в нашей спортивной семье надо быть корректным в высказываниях

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Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал слова нападающего "железнодорожников" Артема Дзюбы в адрес главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
"Считаю, что в нашей спортивной индустрии и семье надо быть корректным в высказываниях", - приводит слова Нагорных "СЭ".

Напомним, по завершении матча 9-го тура чемпионата России, в котором "Зенит" принимал московский "Локомотив" (1:2) форвард Артем Дзюба на вопрос, помирился ли он с наставником "сине-бело-голубых" Сергеем Семаком, ответил: "А кто это?"

35-летний экс-нападающий "Зенита" защищает цвета "Локомотива" с февраля этого года. Он принял участие в 24 матчах за "красно-зеленых", забил 10 голов и отдал 7 голевых ассистов.

Дзюба выступал за "Зенит" с 2015 по 2022 год и под руководством Семака четыре раза становился чемпионом России.


Нагорных Локомотив Дзюба Семак Зенит
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