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"СЭ": российским судьям поднимут зарплату в два раза

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В СМИ сообщают, что футбольным судьям в России могут поднять зарплату в два раза.
Фото: РИА Новости
Главные судьи будут получать зарплату в размере 200 тысяч рублей за один матч. Помощники за работу получат 100 тысяч рублей. Рефери, отвечающему за ВАР, заплатят 100 тысяч рублей, АВАР — 50 тысяч рублей.

На данный момент гонорар главных судей за матч составляет 115 тысяч рублей. Зарплату арбитрам не поднимали с 2016 года. До этого заработная плата главных рефери составляла 90 тысяч рублей за матч.

За один матч судья в АПЛ по нынешнему курсу получает примерно 120 тысяч рублей. Арбитр в Германии за игру получит примерно 325 тысяч рублей. Судьи главного турнира Европы Лиги Чемпионов получают за матч примерно 600 тысяч рублей.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Карасев РПЛ Судейство РФС
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