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Канчельскис: сейчас нет смысла в увольнении Абаскаля, но в "Спартаке" может произойти все, что угодно

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Российский тренер Андрей Канчельскис считает, что сейчас нет смысла в увольнении главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"
"Думаю, что сейчас нет смысла делать какие-либо изменения, но в "Спартаке" может произойти все что угодно", — сказал Канчельскис.

Отметим, что информация о возможном увольнении испанского специалиста начала появляться после неудовлетворительных результатов команды в нынешнем сезоне. "Спартак" потратил больше всех на новичков в РПЛ, однако сейчас идёт лишь на пятом месте.

Источник: Legalbet.


Канчельскис Абаскаль Спартак
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