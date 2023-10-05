"Думаю, что сейчас нет смысла делать какие-либо изменения, но в "Спартаке" может произойти все что угодно", — сказал Канчельскис.
Отметим, что информация о возможном увольнении испанского специалиста начала появляться после неудовлетворительных результатов команды в нынешнем сезоне. "Спартак" потратил больше всех на новичков в РПЛ, однако сейчас идёт лишь на пятом месте.
Источник: Legalbet.
Канчельскис: сейчас нет смысла в увольнении Абаскаля, но в "Спартаке" может произойти все, что угодно
Российский тренер Андрей Канчельскис считает, что сейчас нет смысла в увольнении главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"