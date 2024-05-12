— Я извиняюсь перед всеми жителями Краснодара. Если ты хочешь титул, ты должен играть лучше.
Напомним, вчера, 11 мая, в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги “Краснодар” в гостях потерпел поражение от московского “Спартака” со счетом 0:1. Таким образом, подопечные Мурада Мусаева не могут победить в чемпионате России на протяжении трех матчей. Сейчас южане с 50 очками занимают третье место в турнирной таблице.
Источник: “Матч ТВ”
Мурад Мусаев: извиняюсь перед всеми жителями Краснодара
Главный тренер “Краснодара” Мурад Мусаев извинился перед жителям Краснодара после поражения от “Спартака” в 28-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"