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Тарпищев: при таком количество ошибок и проблем, которые создал Абаскаль, "Спартак" может задуматься о смене

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, также являющийся болельщиком "Спартака", высказался о наставнике команды Гильермо Абаскале.
Фото: "Чемпионат"
"У меня субъективное мнение, но, думаю, при таком количество ошибок и проблем, которые сам себе создал Абаскаль, клуб вполне может задуматься о смене тренера", — сказал Тарпищев.

Тарпищев считает, что испанский специалист допустил слишком много ошибок. Об этом он судит даже по тому, что красно-белые, имея хороший подбор игроков, имеют отрицательный показатель по голам.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Абаскаль Спартак
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