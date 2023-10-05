- Бразилия всегда старается играть с командами, которые играют в хороший футбол. Россия - одна из них. Всегда нужны качественные матчи для оценки уровня нашей игры, - передает слова Таффарела Metaratings.ru.
Сборная России с конца февраля 2022 года политическими решениями УЕФА и ФИФА отстранена от всех международных турниров, играя исключительно товарищеские матчи. Бразилия вместе с Россией, Китаем, Индией и Южно-Африканской Республикой входит в экономический союз БРИКС.
Экс-вратарь сборной Бразилии: мы стараемся встречаться с командами, играющими в хороший футбол, Россия одна из них
Экс-голкипер и экс-тренер вратарей сборной Бразилии Клаудио Таффарел ответил на вопрос о возможности товарищеского матча пентакампеонов со сборной России.
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