– Это особенный матч, который остается в памяти у тебя навсегда. Более принципиального соперника для меня не было, наверное, и не будет. Здесь в совокупности большая ответственность, понимание того, что все смотрят именно этот матч, вся страна, кто любит футбол. Даже те, кто не любит футбол. Это больше чем матч. Важный день вообще в истории футбола. Вот такие вещи, без пафоса, реально.
В моем понимании "Спартак" – ЦСКА – это дерби настоящее. Матчи с "Зенитом" тоже уже можно назвать дерби. Они по накалу тоже одни из важнейших матчей, но в моем понимании не добирают тех "очков", когда ты играешь против ЦСКА, – цитирует Баженова Metaratings.
Столичное дерби между "Спартаком" и ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ пройдет в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток рефери из Санкт-Петербурга Кирилла Левникова на стадионе "Открытие Банк Арена" прозвучит в 19:00 по мск. Игру из-за дисквалификации, связанной с перебором желтых карточек, пропустит форвард хозяев Александр Соболев.
"Красно-белые" и "армейцы" имеют в активе по 16 очков и делят места с 5-го по 9-е в таблице чемпионата России. Такое же количество очков у екатеринбургского "Урала" и московского "Динамо". Отметим, что команда Гильермо Абаскаля подходит к дерби, проиграв две предыдущие встречи с общим счетом 0:7.
Баженов: "Спартак" – ЦСКА – больше чем матч. Важный день в истории футбола
Экс-нападающий "Спартака" Никита Баженов отметил важность предстоящего столичного дерби с ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"