– Не исключаю, что для Абаскаля матч с ЦСКА может стать судьбоносным. В последнее время идет много разговоров. Я сам говорил дать Абаскалю шанс после 0:4 в Самаре. Но потом было 0:3 от "Динамо". Если сейчас будет еще и поражение от ЦСКА, клуб будет принимать меры. Встряска команде точно нужна. А в футболе нельзя поменять футболистов – меняют тренера.
Может, кого-то уже ищут, может, доверяют Абаскалю. Не работаю в структуре клуба, но думаю, что в случае поражения от ЦСКА будут изменения, – цитирует Павлюченко "Чемпионат".
В воскресенье, 8 октября, "Спартак" примет ЦСКА на домашнем стадионе "Открытие Банк Арена" в 11-м туре чемпионата России. Центральный матч тура рассудит питерский арбитр Кирилл Левников, который подаст стартовый свисток в 19:00 по мск. Напомним, встречу из-за перебора желтых карточек пропускает нападающий "красно-белых" Александр Соболев.
"Спартак" и ЦСКА входят в группу из четырех клубов, которые делят в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги места с пятого по девятое. Помимо "красно-белых" и "армейцев", по 16 очков также набрали екатеринбургский "Урал" и московское "Динамо".
Команда Гильермо Абаскаля проиграла две предыдущие игры в РПЛ и Кубке России "Крыльям Советов" и "Динамо" с общим счетом 0:7. ЦСКА в последнем туре чемпионата страны минимально одолел "Балтику" (1:0), а на неделе упустил победу в основное время над "Факелом" и проиграл воронежцам в серии 11-метровых ударов в Кубке России (1:1, 2:4 по пенальти).
Павлюченко: для Абаскаля матч с ЦСКА может стать судьбоносным. При поражении будут изменения
Экс-нападающий "Спартака" Роман Павлюченко допустил судьбоносный характер столичного дерби между "красно-белыми" и ЦСКА в 11-м туре РПЛ для главного тренера хозяев Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"