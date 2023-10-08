- "Ростов" не первый раз ведет 2:0 и упускает не то что победу, а даже ничью. Работа над ошибками должна вестись. Она наверняка ведется, но, видимо, игроки не понимают или не могут реализовать требования тренера. Рано или поздно "Ростов" начнет побеждать и брать очки, а команда вылезет из зоны стыков. Думаю, место десятое должны будут занять по итогу сезона, - передает слова Дьякова Metaratings.ru.
В матче 11 тура Российской премьер-лиги "Ростов" уступил на выезде лидеру турнирной таблицы "Краснодару" со счетом 2:3. По итогам первого тайма желто-синие выигрывали со счетом 2:0 за счет голов Данила Глебова и Мохаммада Мохеби. После перерыва точный удар Эдуада Сперцяна, автогол Николая Комличенко и забитый мяч Джона Кордобы принесли победу черно-зеленым.
За последние 4 тура РПЛ это уже третий случай, когда "Ростов" не выигрывает матч, ведя по ходу игры в 2 мяча. Ранее желто-синие, выигрывая в два гола, сыграли выездную ничью с "Балтикой" (2:2) и домашнюю с ЦСКА (3:3), при этом с красно-синими "Ростов" упустил победу, выигрывая сначала 2:0, а затем 3:1.
Дьяков: рано или поздно "Ростов" начнет побеждать и брать очки
Экс-защитник "Ростова" Виталий Дьяков прокомментировал текущую турнирную ситуацию желто-синих.
Фото: "Чемпионат"