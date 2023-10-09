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Газзаев: не напоминает ли мне Файзуллаев молодого Дзагоева? Нет. Его пока рано с кем-либо сравнивать

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев объяснил, почему полузащитника команды Аббосбека Файзуллаева ещё рано сравнивать с Аланом Дзагоевым.
Фото: СЭ
"Не напоминает ли мне Файзуллаев молодого Дзагоева? Нет. Его пока рано с кем-либо сравнивать. Да и неправильно это, некорректно. Пусть окрепнет. Задатки, безусловно, видны, но надо много работать", — сказал Газзаев.

Бывший главный тренер московской команды считает Файзуллаева способным и талантливым парнем, который быстрее обретёт уверенность, если будет чаще играть. Газзаев отметил, что у спортсмена быстро работают ноги и он хорошо видит поле.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Газзаев Файзуллаев ЦСКА Дзагоев
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