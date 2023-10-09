"Почему Виктор играет с первых минут? Если мы возьмем два последних матча, то самым полезным игроком как в фазе атаке, так и в фазе обороны по продвижению мяча был Виктор Мозес", — сказал Абаскаль.
Нигерийский полузащитник играет за московскую команду с октября 2020 года, когда перешёл из "Челси". В нынешнем сезоне 32-летний спортсмен принял участие в восьми матчах, в которых провёл на поле 498 минут. В этих встречах Мозес забил один мяч.
Источник: Sport24.
Абаскаль: почему Мозес играет с первых минут? Он самый полезный игрок по продвижению мяча
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль рассказал, почему полузащитник Виктор Мозес выходит на поле с первых минут.
Фото: РИА Новости / Павел Бедняков