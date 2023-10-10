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Каррера: не могу судить, стоит ли уходить Абаскалю из "Спартака"

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Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отказался отвечать на вопрос о возможном увольнении Гильермо Абаскаля.
Фото: Getty Images
"Смотрю только результаты матчей, а не саму игру, поэтому не могу судить, стоит ли уходить Абаскалю из клуба и в чем причина такого неудачного отрезка для "Спартака", — сказал Каррера.

Напомним, итальянский специалист в 2017 году привёл красно-белых к победе в чемпионате и Суперкубке России. Он был уволен из команды в октябре 2018 года и с тех пор работал в клубах АЕК и "Бари". Сейчас Каррера находится без работы.

Источник: Sport24.


Абаскаль Каррера Спартак
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