"Смотрю только результаты матчей, а не саму игру, поэтому не могу судить, стоит ли уходить Абаскалю из клуба и в чем причина такого неудачного отрезка для "Спартака", — сказал Каррера.
Напомним, итальянский специалист в 2017 году привёл красно-белых к победе в чемпионате и Суперкубке России. Он был уволен из команды в октябре 2018 года и с тех пор работал в клубах АЕК и "Бари". Сейчас Каррера находится без работы.
Источник: Sport24.
Каррера: не могу судить, стоит ли уходить Абаскалю из "Спартака"
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отказался отвечать на вопрос о возможном увольнении Гильермо Абаскаля.
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