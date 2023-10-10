"Это отличный игрок. Когда я начинал в академии "Нанта", он уже играл на уровне Лиги 1 и был лидером", — сказал Гассама.
Напомним, российский полузащитник выступает за монегасков с 2018 года, когда перешёл из ЦСКА. С тех пор спортсмен принял участие в 183 матчах, в которых забил 27 голов и отдал 34 результативные передачи.
Источник: Sport24.
Защитник "Балтики": когда я только начинал в академии, Головин уже играл в Лиге 1 и был лидером
Защитник "Балтики" Натан Гассама высказался о полузащитнике "Монако" Александре Головине.
Фото: ФК "Балтика"