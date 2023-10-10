"Как я мог войти в ритм, если мне не давали играть в прошлом сезоне? Как я мог показать [тренеру Йокановичу], в форме я или не в форме? То есть даже глобально шанса у меня не было. Я вижу, что Личка ценит качества, которые у меня есть. И потихоньку дает мне все больше времени. Надеюсь, что буду его оправдывать", — сказал Лесовой.
Спортсмен выразил уверенное мнение, что в прошлом сезоне у него не получалось с игровой практикой не из-за здоровья, а лишь из-за того, что сербский специалист Славиша Йоканович не хотел давать ему шанса. Напомним, Йоканович, назначенной в команду перед стартом прошлого сезона, был уволен по его ходу из-за неудовлетворительных результатов.
Источник: Известия.
Лесовой: как я мог показать Йокановичу, что я в форме, если мне не дали даже глобального шанса?
Полузащитник "Динамо" Даниил Лесовой считает, что не получил шанса в команде при прошлом главном тренере Славише Йокановиче.
Фото: ФК "Динамо"