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Широков: Абаскаль увольняют уже год, а он все держится

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Экс-полузащитник "Спартака" Роман Широков высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.
Фото: "Чемпионат"
"Абаскаля увольняют, мне кажется, уже год, а он все держится. Нельзя же по нескольким матчам делать какие-то далеко идущие выводы", — сказал Широков.

Широков заявил, что спады бывают у любой команды, но самое важное в этом случае лишь то, как коллектив сможет это преодолеть. Напомним, в нынешнем сезоне красно-белые занимают в чемпионате России шестое место.

Источник: РИА Новости.


Спартак Широков Абаскаль
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