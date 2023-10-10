"Абаскаля увольняют, мне кажется, уже год, а он все держится. Нельзя же по нескольким матчам делать какие-то далеко идущие выводы", — сказал Широков.
Широков заявил, что спады бывают у любой команды, но самое важное в этом случае лишь то, как коллектив сможет это преодолеть. Напомним, в нынешнем сезоне красно-белые занимают в чемпионате России шестое место.
Источник: РИА Новости.
Широков: Абаскаль увольняют уже год, а он все держится
Экс-полузащитник "Спартака" Роман Широков высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.
Фото: "Чемпионат"