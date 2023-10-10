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Карпин: Головин пропустил тренировку из-за травмы икроножной мышцы

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что полузащитник Александр Головин пропустил тренировку из-за травмы.
Фото: Getty Images
"Головин? Посмотрим, какое состояние. Да, его не было на тренировке — икроножная мышца", — сказал Карпин.

Отметим, что полузащитник выступает в составе французского "Монако". В прошлом месяце он принял участие в матче за сборную России против Катара (1:1). Это было его первое появление в национальной команде с ноября 2021 года.

Источник: Sport24.


Головин Сборная России
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