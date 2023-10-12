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Гафин: Макаров возвращается в общую группу "Динамо"

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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил, что полузащитник бело-голубых Денис Макаров возобновляет работу с общей группой московской команды.
Фото: ФК "Динамо"
"Макаров возвращается в общую группу с хорошим настроением", — передает слова Гафина "РБ Спорт".

В СМИ ходят слухи, что у Макарова есть конфликт с главным тренером "Динамо" Марцелом Личкой.

Личка тренирует "Динамо" с июля 2023 года. Сейчас бело-голубые идут на восьмом месте в РПЛ. Москвичи набрали 17 очков в 11 турах чемпионата России.

25-летний Макаров сыграл в этом сезоне РПЛ 9 матчей. За это время полузащитник забил 3 мяча.


Динамо Личка Макаров Гафин
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