"Макаров возвращается в общую группу с хорошим настроением", — передает слова Гафина "РБ Спорт".
В СМИ ходят слухи, что у Макарова есть конфликт с главным тренером "Динамо" Марцелом Личкой.
Личка тренирует "Динамо" с июля 2023 года. Сейчас бело-голубые идут на восьмом месте в РПЛ. Москвичи набрали 17 очков в 11 турах чемпионата России.
25-летний Макаров сыграл в этом сезоне РПЛ 9 матчей. За это время полузащитник забил 3 мяча.
Гафин: Макаров возвращается в общую группу "Динамо"
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил, что полузащитник бело-голубых Денис Макаров возобновляет работу с общей группой московской команды.
Фото: ФК "Динамо"