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Сафонов: вратарь сборной Камеруна Онана – кидала

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Голкипер сборной России Матвей Сафонов заявил о том, что вратарь команды Камеруна Андре Онана не дал ему футболку после товарищеского матча.
Фото: РФС
– На Онану интересно было бы посмотреть. Он сказал, что даст футболку, но не дал. Кидала, получается, ха-ха, — передает слова Сафонова Sport24.

Сегодня в Москве состоялся товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Он завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. В воротах российской команды сыграл голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов, оформивший "сухарь". Отметим, что вратарь английского "Манчестер Юнайтед" Андре Онана остался на скамейке запасных.


Сафонов Сборная России Сборная Камеруна Онана Краснодар Манчестер Юнайтед
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