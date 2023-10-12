– На Онану интересно было бы посмотреть. Он сказал, что даст футболку, но не дал. Кидала, получается, ха-ха, — передает слова Сафонова Sport24.
Сегодня в Москве состоялся товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Он завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. В воротах российской команды сыграл голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов, оформивший "сухарь". Отметим, что вратарь английского "Манчестер Юнайтед" Андре Онана остался на скамейке запасных.
Сафонов: вратарь сборной Камеруна Онана – кидала
Голкипер сборной России Матвей Сафонов заявил о том, что вратарь команды Камеруна Андре Онана не дал ему футболку после товарищеского матча.
Фото: РФС