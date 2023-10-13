"Со здоровьем все хорошо, спасибо", — сказал Кузяев.
Полузащитник, с нынешнего сезона представляющий клуб чемпионата Франции "Гавр", был заменен в игре с Камеруном на 83-й минуте. Для Кузяева этот матч стал первым за сборную России с марта 2023 года, когда он сыграл против Ирака (2:0).
Источник: "Спорт-Экспресс".
Далер Кузяев заявил, что у него нет проблем со здоровьем после матча с Камеруном
Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал, что у него нет проблем со здоровьем. Игрок был заменен по ходу матча с Камеруном (1:0).
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ