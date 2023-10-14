"Клуб действительно интересовался игроком. Даже были достигнуты предварительно некоторые договоренности. Но так как Классен ждал предложения и от других европейских клубов, то все это затянулось. Когда Классен дал согласие, то "Нефтчи" уже определился с выбором в пользу другого игрока", — рассказали в пресс-службе.
В "Нефтчи" рассказали, что именно поэтому клуб не сумел осуществить переход российского футболиста, однако не исключили, что вернутся с его вариантом в будущем.
23-летний Классен стал игроком "Спартака" в конце 2021 года. Это первый российский клуб в его карьере, ранее он играл в Германии и Австрии. Соглашение между защитником и московской командой истекает в конце сезона-2024/2025.
Источник: "Спорт-Экспресс".
"Нефтчи" не подписал Классена из-за промедления игрока
В пресс-службе "Нефтчи" рассказали, что клуб интересовался арендой защитника "Спартака" Леона Классена.
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