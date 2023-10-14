- Это новая для нас ситуация, пять лет подряд "Зенит" становился чемпионом. В этом году в чемпионате складывается по-другому. Это вызов для нас, сложный момент, который мы обязаны преодолеть. Мы работаем каждый день, прибавляем, но пока не настолько, чтобы догнать по очкам "Краснодар". Однако мы движемся к этому и обязательно попробуем вернуться на место, где были все эти годы. Ситуация новая, и тем интереснее, - передает слова Дугласа Сантоса Metaratings.ru.
"Зенит" из Санкт-Петербурга в последних пяти сезонах Российской премьер-лиги неизменно становился чемпионом, обычно захватывая лидерство еще с первой половины чемпионата. В текущем сезоне после 11 сыгранных туров "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Лидирует в чемпионской гонке "Краснодар", который на 7 очков опережает сине-бело-голубых, второе место занимают "Крылья Советов", которые находятся впереди петербуржцев на 1 очко.
В рамках 12 тура РПЛ "Зенит" сыграет на своем поле с "Крыльями Советов".
Дуглас Сантос: отставание от "Краснодара" - новая ситуация для "Зенита". Тем интереснее
Левый защитник "Зенита" Дуглас Сантос прокомментировал текущую турнирную ситуацию в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"