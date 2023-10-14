"Спартак" объявил о создании женского клуба. Формирование команды началось еще в марте 2023 года. В ближайшее время будут объявлены имена футболисток и тренеров ЖФК "Спартак".
Женская команда московского "Спартака" будет выступать в чемпионате Суперлиги со следующего года. Отмечается, что директором столичного клуба стала бывшая российская футболистка Елена Терехова.
Источник: пресс-служба ФК "Спартак"
"Спартак" объявил о создании женской команды
Московский "Спартак" утвердил открытие женской команды, сообщает пресс-служба красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"