– Соболев – позор, Баринов – позор. В первом тайме ни одной передачи хорошей не сделал. Как пас – так чужому. А в опорной зоне вообще нельзя допускать ошибок. И опять эти разыгрывания с вратарем. Они настолько раздражают, что смотреть их противно.
Напомним, товарищеский матч между сборными России и Камеруна состоялся 12 октября. Он прошел в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 1:0. Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов в минувшем поединке вышел в стартовом составе и отыграл 65 минут. Форвард столичного "Спартака" Александр Соболев появился на поле на 46 минуте.
Источник: "Евро-Футбол"
Обедзинский: Соболев – позор, Баринов – позор. Как пас – так чужому
Экс-футболист "Кубани" Владимир Обедзинский высказался об игре форварда Александра Соболева и полузащитника Дмитрия Баринова в товарищеском матче сборной России с Камеруном.
Фото: РФС