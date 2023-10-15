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Обедзинский: Соболев – позор, Баринов – позор. Как пас – так чужому

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Экс-футболист "Кубани" Владимир Обедзинский высказался об игре форварда Александра Соболева и полузащитника Дмитрия Баринова в товарищеском матче сборной России с Камеруном.
Фото: РФС
– Соболев – позор, Баринов – позор. В первом тайме ни одной передачи хорошей не сделал. Как пас – так чужому. А в опорной зоне вообще нельзя допускать ошибок. И опять эти разыгрывания с вратарем. Они настолько раздражают, что смотреть их противно.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Камеруна состоялся 12 октября. Он прошел в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 1:0. Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов в минувшем поединке вышел в стартовом составе и отыграл 65 минут. Форвард столичного "Спартака" Александр Соболев появился на поле на 46 минуте.

Источник: "Евро-Футбол"


Баринов Соболев Сборная России Сборная Камеруна Локомотив Спартак
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