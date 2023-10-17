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Защитник "Оренбурга" Адамов: эмоции великолепные. Рад дебютировать за сборную

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Футболист "Оренбурга" Арсен Адамов поделился своими впечатлениями после дебюта за сборную России.
Фото: ФК "Зенит"
"Рад дебютировать за национальную сборную. Эмоции великолепные. Давно хотел дебютировать, играть в сборной — это честь для любого игрока! К сожалению, не удалось победить", — передает слова Адамова "СЭ".

16 октября проходил матч между Кенией и Россией. Игра завершилась ничьей 2:2. На 8-й минуте забил нападающий "Спартака" Александр Соболев. На 89-й гол оформил полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Арсен Адамов вышел в стартовом составе сборной России.

За "Оренбург" Адамов отыграл 10 матчей и не смог отличиться результативными действиями. Клуб Арсена идет на 12-й строчке в РПЛ.


Оренбург Зенит Адамов Сборная России
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