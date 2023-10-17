– Считаю, что Карпин все равно принял верное решение, выпустив Джикию на игру в стартовом составе. Можно сказать, что Георгий – это "золотой фонд" нашего футбола. Буквально год назад он был сильнейшим центральным защитником. Ожидаю, что он непременно обретет свой былой уровень. Лично мне очень бы хотелось увидеть его вновь среди первых одиннадцати в "Спартаке", – приводит слова Колоскова RT.
16 октября сборная России спасла ничью в товарищеском матче с национальной командой Кении. Встреча в Анталье (Турция) завершилась результативной ничьей - 2:2. В составе россиян голы забили нападающий "Спартака" Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
Оба мяча кенийцы отправили в сетку ворот голкипера "Урала" Ильи Помазуна после ошибок соперников. В эпизоде с первым пропущенным голом оплошность допустил капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов, во втором случае защитник "Спартака" Георгий Джикия допустил срезку мяча головой, которой воспользовался форвард сборной Кении. Отметим, что 29-летний футболист "красно-белых" вывел сборную России на матч с кенийцами с капитанской повязкой. Ранее Джикия перестал попадать в стартовый состав "Спартака".
Колосков: Джикия – "золотой фонд" нашего футбола. Карпин принял верное решение
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру капитана сборной России Георгия Джикии в товарищеской встрече против национальной команды Кении (2:2).
Фото: РФС