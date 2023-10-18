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Журналист Карпов: Абаскаль отстранил Соболева от тренировок в общей группе "Спартака"

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Нападающий "Спартака" Александр Соболев был отстранен от тренировок в общей группе после поражения от "Крыльев Советов" (0:4).
Фото: "Чемпионат"
По сведениям источника, причиной такого решения, принятого главным тренером Гильермо Абаскалем, стало регулярное нарушение Соболевым дисциплины и порядка, установленного испанцем. Соболев пропускает общекомандные завтраки. Сообщается, что спортсмен пропустил их несколько раз, после чего и был отстранен от общих тренировок.

Источник: журналист Иван Карпов.


Соболев Абаскаль Спартак
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