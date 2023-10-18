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Мостовой: проблемы Абаскаля с игроками не удивляют. Он не контролирует ситуацию в "Спартаке"

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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на конфликт нападающего Александра Соболева и тренера Гильермо Абаскаля в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
— Не знаю, насколько эта информация достоверная. Но проблемы Абаскаля с игроками не удивляют. По игре "Спартака" видно, что внутри команды что-то не так. Абаскаль не контролирует ситуацию, у него нет авторитета. Без Соболева красно-белые скатятся вниз еще на две-три позиции.

Сегодня журналист Иван Карпов в социальных сетях опубликовал информацию о том, что главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль поссорился с нападающим команды Александром Соболевым. Отмечалось, что испанец отстранил форварда от тренировок с клубом.

После 11-ти туров чемпионата России по футболу столичный "Спартак" имеет на своем счету 17 набранных баллов. Подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на шестом месте в турнирной таблице.

Источник: "РБ Спорт"


Мостовой Спартак Абаскаль Соболев
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