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Нападающий "Спартака" Соболев провел тренировку в общей группе команды

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Нападающий "Спартака" Александр Соболев сегодня, 19 октября, провел тренировку в общей группе московской команды.
Фото: ФК "Спартак"
Как утверждает источник, 26-летний форвард вернулся к тренировочному процессу с основой. В четверг, 19 октября, Соболев провел полноценное занятие вместе с командой и готовится к ближайшему матчу 12-го тура РПЛ против "Пари Нижний Новгород".

Напомним, 18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что "Спартак" отстранил форварда сборной России Александра Соболева от тренировок в общей группе команды из-за проблем с дисциплиной. "Матч ТВ" подтвердил, что причиной временного исключения нападающего из основы стал конфликт с главным тренером "красно-белых" Гильермо Абаскалем.

Издание разъяснило, что Соболев эмоционально ответил на претензии Абаскаля, которые испанец высказал игроку "в жесткой и оскорбительной форме". Якобы ответ футболиста не понравился 34-летнему испанцу, который принял решение отстранить его от работы в общей группе. По информации "СЭ", с 19 октября Александр вернулся к тренировкам с командой.

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 9 матчах чемпионата России в составе "Спартака". На счету 26-летнего форварда два гола и три результативных паса. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 млн евро. Команда Гильермо Абаскаля набрала 17 очков после 11-ти сыгранных туров и делит места с 5-го по 8-е в таблице РПЛ. В следующем туре "красно-белые" дома примут "Пари НН". Встреча состоится в воскресенье, 22 октября.

Источник: Metaratings


Спартак Соболев Нижний Новгород
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