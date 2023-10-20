– Сейчас у обеих команд примерно одинаковые перспективы. В этом дерби фаворита нет. Единственное преимущество, которое есть у "Локомотива" — они играют на своем поле. Противостояния Дзюбы и Смолова не будет, ведь еще неизвестны составы команд и не понятно, в какой форме игроки подойдут к матчу.
Матч между московскими "Локомотивом" и "Динамо" состоится 21 октября 2023 года. Он пройдет на стадионе "РЖД Арена" (домашнее поле "железнодорожников). Данный поединок станет одним из главных в программе предстоящего 12 тура Российской Премьер-Лиги.
После 11-ти туров чемпионата России по футболу "Локомотив" имеет на своем счету 19 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Динамо" с 17 очками располагается на шестой строчке.
Источник: Sport24
Гранат – о матче "Локомотива" с "Динамо": в этом дерби фаворита нет. Преимущество "железнодорожников" — игра на своем поле
Экс-защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего поединка между "Локомотивом" и "Динамо" в 12 туре РПЛ.
Фото: РФС