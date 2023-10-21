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Тихонов: у "Рубина" есть неплохие шансы как минимум не проиграть ЦСКА

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Бывший полузащитник сборной России поделился ожиданиями от игры 12-го тура РПЛ между казанским "Рубином" и московским ЦСКА.
Фото: РИА Новости
– "Рубин" в последнем матче одержал скромную, но уверенную победу над "Ахматом", а это не самый простой соперник для игры на выезде. Думаю, это придаст казанцам уверенности в своих силах, поэтому у них есть неплохие шансы как минимум не проиграть — все-таки ЦСКА в последних десяти выездных матчах выиграл всего три раза.

В 11-м туре чемпионата России по футболу казанский "Рубин" на выезде обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 1:0. Футболисты столичного ЦСКА, в свою очередь, в предыдущем поединке, который стал для них гостевым, сыграли вничью с московским "Спартаком" – 2:2.

Напомним, игра 12-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским "Рубином" и московским ЦСКА состоится в Татарстане. Она будет проведена сегодня, 21 октября. Стартовый свисток встречи запланирован на 14:00 по столичному времени.

Источник: Metaratings


Рубин ЦСКА Тихонов
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