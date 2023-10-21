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Гранат: "Динамо" физически похуже выглядит, "Локомотив" весь матч держал интенсивную игру

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Экс-защитник "Динамо" Владимир Гранат поделился мнением о безголевой ничьей в московском дерби между "бело-голубыми" и "Локомотивом" (0:0) в 12-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо"
– Если в первом тайме практически полностью владел преимуществом "Локомотив", забирал все подборы, вторые мячи, то во втором тайме игра выровнялась, у обеих команд были моменты для взятия ворот. Мне показалось, что "Динамо" физически чуть похуже выглядит, потому что "Локомотив" практически весь матч держал интенсивную игру. Действия "Динамо" в атаке были разрознены – это касается первого тайма. Во втором были неплохие контратаки, но не более, – цитирует Граната Metaratings.

21 октября "Локомотив" поделил очки с "Динамо" в московском дерби в рамках 12-го тура чемпионата России. Встреча на стадионе "РЖД Арена" в Черкизове завершилась безголевой ничьей (0:0). 25-летний Макаров вышел на замену в перерыве игры. "Железнодорожники" набрали 20 очков и поднялись на 3-е место в таблице РПЛ. "Динамо" с 18 очками переместилось на пятую строчку в чемпионате России.

В следующем туре Премьер-Лиги "Локомотив" 28 октября в гостях сыграет с "Ростовом", а команда Марцела Лички на следующий день, 29 октября, на своем поле примет екатеринбургский "Урал".


Динамо Локомотив Гранат
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