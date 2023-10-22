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Радимов: Мостовой важен для "Зенита", один из ключевых игроков. Здорово, что он продлил контракт

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Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов высказался о продлении клубом контракта с Андреем Мостовым.
Фото: ФК "Зенит"
"Мостовой – молодой футболист, с перспективой, игрок сборной, он очень важен для "Зенита". Андрей – один из ключевых футболистов команды двух последних сезонов. Очень здорово, что он нашёл контакт с петербургским клубом и продлил контракт", — сказал Радимов.

25-летний Мостовой выступает за команду из Санкт-Петербурга с 2019 года, он является воспитанником академии ЦСКА. Также спортсмен выступал за академию "Локомотива", "Долгопрудный" и "Химки". В нынешнем сезоне Мостовой принял участие в шести матчах, проведя на поле 255 минут и не отметившись результативными действиями.

Источник: Metaratings.


Мостовой Ан Радимов Зенит
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