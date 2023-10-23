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Андрей Мостовой: после каждого моего гола наш тренер Анюков отжимается

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Полузащитник петербужского "Зенита" Андрей Мостовой прокомментировал свой гол в матче с "Крыльями Советов" (3:1).
Фото: ФК "Зенит"
"За то, что забил, большое спасибо нашему тренеру Александру Геннадиевичу Анюкову. У нас с ним на весь сезон – если я не забиваю, то потом отжимаюсь, если удается отличиться, то он. На этот раз пришлось отжиматься ему", — передает слова Мостового "Матч ТВ".

16 октября "Зенит" у себя дома принимал "Крылья Советов". Матч завершился победой команды из северной столицы. Финальный счет игры 3:1. Третий гол в ворота самарцев оформил Андрей Мостовой.

В этом сезоне РПЛ Мостовой сыграл 5 матчей. В них полузащитник сумел забить 1 мяч в ворота соперников.

"Зенит" Мостового находится на второй строчке в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 23 очка в 12 матчах РПЛ. Следующую игру действующие чемпионы страны сыграют у себя дома против "Ахмата".


Мостовой Ан Анюков Зенит
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