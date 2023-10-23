"Среди африканских сборных много участников чемпионата мира, которые не просто там играют, а делают это вполне успешно. Поэтому, думаю, что в Африке нет слабых сборных. Многие игроки этих команды представляют клубы из топ?5 чемпионатов Европы", — передает слова Хлусевича "Матч ТВ".
В октябре сборная России провела два матча против африканских команд. Первую игру подопечные Валерия Карпина выиграли со счетом 1:0. Россияне встречались с футболистами из Камеруна. Во второй раз национальная команда играла против Кении. Матч закончился ничьей 2:2.
Ранее в СМИ появились слухи о возможном матче между Россией и Занзибарой.
Хлусевич: среди африканских сборных нет слабых команд
Футболист московского "Спартака" Даниил Хлусевич оценил уровень африканских сборных.
Фото: "Чемпионат"