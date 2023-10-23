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Хлусевич: среди африканских сборных нет слабых команд

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Футболист московского "Спартака" Даниил Хлусевич оценил уровень африканских сборных.
Фото: "Чемпионат"
"Среди африканских сборных много участников чемпионата мира, которые не просто там играют, а делают это вполне успешно. Поэтому, думаю, что в Африке нет слабых сборных. Многие игроки этих команды представляют клубы из топ?5 чемпионатов Европы", — передает слова Хлусевича "Матч ТВ".

В октябре сборная России провела два матча против африканских команд. Первую игру подопечные Валерия Карпина выиграли со счетом 1:0. Россияне встречались с футболистами из Камеруна. Во второй раз национальная команда играла против Кении. Матч закончился ничьей 2:2.

Ранее в СМИ появились слухи о возможном матче между Россией и Занзибарой.


Сборная России Хлусевич Спартак
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