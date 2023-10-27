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Гендиректор "Ахмата" Айдамиров: у нас есть сложности с приглашением с иностранцев в наш клуб

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Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, с какими проблемами столкнулся клуб после санкций.
Фото: РИА Новости
"У нас есть сложности с приглашением иностранных футболистов. Мы — клуб, который находится под санкциями. Естественно, мы берем либо свободных агентов, либо игроков в аренду, потому что не можем оплачивать трансферы", — передает слова Айдамирова Sport 24.

Сейчас у "Ахмата" в составе 10 иностранных спортсменов.

В данный момент "Ахмат" находится на 12-м месте в РПЛ. У команды из Грозного 12 очков в 12 играх.

Следующим соперником для "Ахмата" станет "Зенит". Встреча команд произойдет 28 октября в 19:00 на "Газпром Арене".


Ахмат Айдамиров
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