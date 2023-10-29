"Всегда и во всем можно прибавлять... В любом из аспектов. Потому что мы не идеальны. И работаем над этим, над теми моментами, которые надо улучшать", — сказал Маслов.
В нынешнем сезоне Маслов принял участие в трёх матчах, проведя на поле 158 минут. Большую часть кампании спортсмен пропустил из-за восстановления после травмы.
Источник: "Известия".
Маслов: всегда и во всем можно прибавлять. Потому что "Спартак" не идеален
Защитник "Спартака" Павел Маслов рассказал об аспектах, в которых может прибавить его команда.
Фото: "Чемпионат"