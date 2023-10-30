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Агент Конате заявил, что Мохамед не будет продлевать контракт с "Ахматом"

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Дмитрий Селюк, агент нападающего "Ахмата" Мохамеда Конате, заявил, что его клиент не будет продлевать контракт с клубом из Грозного.
Фото: РПЛ
"Речи о продлении контракта не идет. Я надеюсь, в январе клубы сделают предложение, которые устроят "Ахмат". Летом предложения были, но "Ахмат" отклонил, так как хотели, чтобы Конате остался", — сказал Селюк.

Селюк отметил, что "Ахмату" будет сложно заработать деньги в зимнее трансферное окно. Агент считает, что Конате в январе может подписать один из клубов топ-5 РПЛ, чтобы "Ахмат" смог заработать.

В нынешнем сезоне Конате в 18 матчах забил шесть голов. Он выступает за "Ахмат" с 2021 года.

Источник: "Спорт день за днём".


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