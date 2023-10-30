"Мы не смотрели, что они на первом месте. Мы готовимся к каждому сопернику... Просто тренерский штаб нам все разобрал и показал, а мы постарались все выполнить", — сказал Агапов.
22-летний Агапов в нынешнем сезоне принял участие в восьми матчах, проведя на поле 455 минут. Его контракт с ЦСКА, подписанный в январе 2023 года, рассчитан до лета 2027 года.
ЦСКА, набравший 21 очко, занимает в турнирной таблице пятое место.
Источник: Sport24.
Агапов — о победе над "Краснодаром": тренерский штаб ЦСКА нам все разобрал и показал
Защитник ЦСКА Илья Агапов высказался после победы над "Краснодаром" (1:0) в 13-м туре РПЛ.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ