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Агапов — о победе над "Краснодаром": тренерский штаб ЦСКА нам все разобрал и показал

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Защитник ЦСКА Илья Агапов высказался после победы над "Краснодаром" (1:0) в 13-м туре РПЛ.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Мы не смотрели, что они на первом месте. Мы готовимся к каждому сопернику... Просто тренерский штаб нам все разобрал и показал, а мы постарались все выполнить", — сказал Агапов.

22-летний Агапов в нынешнем сезоне принял участие в восьми матчах, проведя на поле 455 минут. Его контракт с ЦСКА, подписанный в январе 2023 года, рассчитан до лета 2027 года.

ЦСКА, набравший 21 очко, занимает в турнирной таблице пятое место.

Источник: Sport24.


ЦСКА Агапов Краснодар
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