"Легенда из текущего состава "Динамо"? Шунин — он сыграл множество матчей за "Динамо". Антон такая же легенда, как и Яшин", — сказал Бальбуэна.
36-летний Шунин — воспитанник "Динамо", который всю карьеру провёл в родном клубе. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 10 матчах, в которых пропустил 15 голов и единожды сыграл "на ноль".
Источник: Sport24.
Бальбуэна: Шунин такая же легенда "Динамо", как и Яшин
Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна считает, что вратарь команды Антон Шунин не меньшая легенда клуба, чем Лев Яшин.
Фото: СЭ