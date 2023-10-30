Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гранада
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
20:30
АталантаНе начат
Лацио
22:45
ФиорентинаНе начат

Бальбуэна: Шунин такая же легенда "Динамо", как и Яшин

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна считает, что вратарь команды Антон Шунин не меньшая легенда клуба, чем Лев Яшин.
Фото: СЭ
"Легенда из текущего состава "Динамо"? Шунин — он сыграл множество матчей за "Динамо". Антон такая же легенда, как и Яшин", — сказал Бальбуэна.

36-летний Шунин — воспитанник "Динамо", который всю карьеру провёл в родном клубе. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 10 матчах, в которых пропустил 15 голов и единожды сыграл "на ноль".

Источник: Sport24.


Бальбуэна Яшин Шунин Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится