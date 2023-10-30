– Станислав Саламович же тоже эпатирует! Он прекрасно знает, чем его слово отдает – в этом и прелесть. Потому что одно дело брякнуть не раздумывая. Я тоже могу брякнуть, но думаю долю секунды. Каждый мой перл и слово – история продуманная.
А у Черчесова она по-тренерски и вдумчиво продуманная. Он прекрасно знал, что говорил. Ему было нужно, чтобы был выхлоп от интервью. Черчесов не скрывал, что ему нужно получить кураж, заявить о себе и взбаламутить футбольную общественность, – цитирует Губерниева "Матч ТВ".
Ранее Станислав Черчесов в интервью Дмитрию Губерниеву прокомментировал текущую ситуацию с непопаданием защитника Георгия Джикии в состав "Спартака" следующим образом: "Когда игрок с определенным характером, "колючий", его надо воспринимать таким, какой он есть. На поле должны играть не болонки, а спортсмены, которые приносят результат".
Напомним, Станислав Черчесов был главным тренером национальной команды России, которую вывел в четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018. В 1/8 финала россияне сенсационно выбили с мундиаля Испанию в серии пенальти, а в 1/4 финала уступили в серии 11-метровых ударов сборной Хорватии.
Последним местом работы 60-летнего специалиста был венгерский клуб "Ференцварош", который он дважды приводил к победам в чемпионате страны. Минувшим летом Черчесов был уволен из будапештской команды после ее вылета из квалификации Лиги чемпионов от фарерского "Клаксвика". Вместе с ним тренерский штаб "фради" покинул Мирослав Ромащенко, который вскоре возглавил грозненский "Ахмат".
Губерниев – о словах Черчесова про "болонок": я тоже могу брякнуть, но думаю долю секунды
Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев объяснил резонансное высказывание Станислава Черчесова по поводу "болонок и тигров" в отношении ситуации с защитником "Спартака" Георгием Джикией.
Фото: "Матч ТВ"