– Пока рано о таком говорить, — приводит слова агента Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что защитник Роберт Ренан хочет покинуть стан петербургского "Зенита". Сообщалось, что бразилец недоволен своим положением в российской команде.
20-летний Ренан имеет действующее трудовое соглашение с петербургским "Зенитом" до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в девять миллионов евро.
Агент Ренана – о возможном уходе Ренана из "Зенита": пока рано о таком говорить
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника "Зенита" Роберта Ренана, отреагировал на слухи о желании своего клиента покинуть петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"