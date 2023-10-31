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Агент Ренана – о возможном уходе Ренана из "Зенита": пока рано о таком говорить

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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника "Зенита" Роберта Ренана, отреагировал на слухи о желании своего клиента покинуть петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
– Пока рано о таком говорить, — приводит слова агента Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что защитник Роберт Ренан хочет покинуть стан петербургского "Зенита". Сообщалось, что бразилец недоволен своим положением в российской команде.

20-летний Ренан имеет действующее трудовое соглашение с петербургским "Зенитом" до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в девять миллионов евро.


Ренан Зенит
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