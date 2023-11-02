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Защитник "Зенита" Чистяков: "Краснодар" - топ команда нашей лиги. Будет интересная игра

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Центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча против "Краснодара".
Фото: ФК "Зенит"
"Краснодар" – топ команда нашей лиги. Будет интересная игра. Самое главное, нам нужно будет играть в свой футбол. Мы будем играть дома, болельщики будут на нашей стороне. Нам нужно обязательно выигрывать", — передает слова Чистякова "СДЗД".

"Зенит" сыграет с "Краснодаром" на "Газпром Арене" 11 ноября. Начало встречи назначено на 19:30.

После 13 туров "Краснодар" и "Зенит" являются соседями по турнирной таблице РПЛ. "Быки" находятся на первом месте. Они набрали 28 очков. Сине-бело-голубые располагаются на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 26 очков.


Зенит Краснодар Чистяков
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