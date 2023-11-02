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Личка: в следующем раунде Кубка России хотелось бы сыграть против ЦСКА или "Локомотива"

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Главный тренер московского "Динамо" рассказал, какого соперника он хотел бы получить в следующем раунде Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"
"Там есть ЦСКА, "Локомотив" и "Зенит". Понятно, что лучше в Москве, ведь никуда не придется лететь. Но все решает судьба. Мы спокойно принимаем всех", — приводит слова Лички Sport24

Вчера, 2 ноября, "Динамо" встречалось с "Пари НН" в рамках матча группы D Кубка России. Москвичи обыграли нижегородцев со счетом 2:1. Голы у бело-голубых оформили Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев.

"Динамо" прошло в следующий этап Кубка России со второго места группы D.

В РПЛ "Динамо" находится на четвертом месте. Бело-голубые набрали 21 очко за 13 туров чемпионата.


Кубок России Личка Динамо
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