"Там есть ЦСКА, "Локомотив" и "Зенит". Понятно, что лучше в Москве, ведь никуда не придется лететь. Но все решает судьба. Мы спокойно принимаем всех", — приводит слова Лички Sport24
Вчера, 2 ноября, "Динамо" встречалось с "Пари НН" в рамках матча группы D Кубка России. Москвичи обыграли нижегородцев со счетом 2:1. Голы у бело-голубых оформили Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев.
"Динамо" прошло в следующий этап Кубка России со второго места группы D.
В РПЛ "Динамо" находится на четвертом месте. Бело-голубые набрали 21 очко за 13 туров чемпионата.
Личка: в следующем раунде Кубка России хотелось бы сыграть против ЦСКА или "Локомотива"
Главный тренер московского "Динамо" рассказал, какого соперника он хотел бы получить в следующем раунде Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"