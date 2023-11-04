"Не понимаю критику его поведения, у таких талантливых футболистов всегда бывают проблемы с поведением. Рядом с Сашей должен быть тренер, способный сгладить часть его невоздержанности. Абаскаль сейчас на это не способен, из-за чего невозможно добиться результата", — сказал Камоцци.
Ранее сообщалось, что между Соболевым и Абаскалем случился конфликт, однако в клубе не подтвердили эту информацию. Сообщалось, что футболист даже отстранялся от тренировок с общей группой.
В нынешнем сезоне 26-летний Соболев принял участие в 13 матчах чемпионата и Кубка России, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
Источник: Sport24.
Камоцци — о Соболеве: у талантливых всегда проблемы с поведением. Абаскаль не может сгладить его невоздержанность
Франко Камоцци считает, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль не может справиться с нападающим команды Александром Соболевым.
Фото: "Чемпионат"