– Команда… не знаю. Я прекрасно понимаю и отдаю отчет, что есть негативная полоса, в которую попала команда. И это давит на игроков, это сказывается. Тем не менее мы нацеливали игроков на то, что есть самолюбие, клуб и болельщики. Эту ситуацию надо переламывать. Прошу прощения у президента клуба, руководства и всех болельщиков.
Сегодня, 4 ноября 2023 года, в Грозном состоялся очередной матч 14-го тура Российской Премьер-лиги. В рамках него местный "Ахмат" сыграл против воронежского "Факела". Встреча завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:2. Отметим, что по ходу встречи подопечные Мирослава Ромащенко вели в счете.
После 14 туров чемпионата России по футболу "Ахмат" имеет на своем счету 12 набранных баллов. Клуб из Грозного занимает 13 место в турнирной таблице. При этом коллектив Мирослава Ромащенко пребывает на серии из пяти поражений (включая игры Кубка России и РПЛ).
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Ахмата" Ромащенко – о поражении от "Факела": прошу прощения у руководства клуба и болельщиков
Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал поражение своей команды от воронежского "Факела" (1:2) в матче 14-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Ахмат"