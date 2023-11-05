Как сообщает источник, "Зенит" начал переговоры с Дмитрием Васильевым о пролонгации действующего контракта. Петербургский клуб хочет подписать новый долгосрочный трудовой договор с полузащитником. Отметим, что текущее соглашение истекает уже в июне 2024 года.
Напомним, 19-летний Дмитрий Васильев является воспитанником петербургского "Зенита". В нынешнем сезоне российский хавбек принял участие в девяти матчах и не сумел отметиться баллами за результативность. В настоящее время Васильев восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Зенит" предложил полузащитнику Васильеву долгосрочный контракт
Петербургский "Зенит" намерен подписать новое соглашение с полузащитником команды Дмитрием Васильевым.
Фото: ФК "Зенит"