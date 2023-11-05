– Понятное дело, мы хотели победить, дерби все?таки. Играли в меньшинстве с конца первого тайма. Вдесятером было тяжело, но у нас все равно были моменты. Мы могли забивать и выигрывать матч. Расстроены, что не получилось взять три очка.
Что говорил тренер, останется в раздевалке. На второй тайм мы вышли заряженные. Хотели победить, вышли один за всех и все за одного. К сожалению, не вышло, – цитирует Пруцева "Матч ТВ".
5 ноября "Локомотив" в большинстве сыграл вничью со "Спартаком" в домашнем матче 14-го тура чемпионата России. Встреча состоялась на стадионе "РЖД Арена" в Черкизове и завершилась со счетом 1:1 (0:0). Под занавес первого тайма "Спартак" остался вдесятером после удаления за прямую красную карточку полузащитника Даниила Хлусевича.
В начале второго тайма "Спартак" в меньшинстве вышел вперед благодаря точному удару полузащитника сборной России Антона Зиньковского на 53-й минуте. Спустя 11 минут "Локомотив" ответил голом нападающего Артема Дзюбы в ворота своей бывшей команды. Этот забитый мяч стал для форварда юбилейным 160-м в чемпионатах России. "Спартак" и "Локомотив" набрали по 21 очку. "Красно-белые" занимают 5-е место в таблице РПЛ, "Локомотив" располагается на одну строчку ниже.
Пруцев: на второй тайм вышли один за всех и все за одного, но не вышло победить
Полузащитник "Спартака" Данил Пруцев объяснил ничейный исход московского дерби в рамках 14-го тура РПЛ против "Локомотива" (1:1).
Фото: ФК "Спартак"