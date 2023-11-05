Почему Соболев обиделся на журналистов? Соберитесь всеми журналистами, переговорите. Когда вы примете единогласное решение и будете уважительно относиться ко всем футболистам, а не подкалывать и провоцировать, тогда они будут останавливаться и отвечать вам на вопросы, – цитирует 29-летнего защитника "красно-белых" "Чемпионат".
5 ноября "Локомотив" в большинстве сыграл вничью со "Спартаком" в домашнем матче 14-го тура чемпионата России. Встреча состоялась на стадионе "РЖД Арена" в Черкизове и завершилась со счетом 1:1 (0:0). Под занавес первого тайма "Спартак" остался вдесятером после удаления за прямую красную карточку полузащитника Даниила Хлусевича.
В дебюте 2-го тайма "Спартак", играя в меньшинстве, вышел вперед благодаря точному удару Антона Зиньковского на 53-й минуте. На 64-й минуте нападающий "Локомотива" Артем Дзюба сравнял счет. "Спартак" и "Локомотив" набрали по 21 очку. "Красно-белые" занимают 5-е место в таблице РПЛ, "Локомотив" располагается на одну строчку ниже в чемпионате России.
Джикия: когда журналисты перестанут провоцировать, тогда футболисты будут останавливаться и отвечать вам на вопросы
Капитан "Спартака" Георгий Джикия после ничьей в дерби с "Локомотивом" (1:1) ответил на вопрос, почему его одноклубник Александр Соболев не общается с журналистами.
Фото: ФК "Спартак"