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Дркушич: сборная Словении сильнее сборной России

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Защитник "Сочи" и сборной Словении Ваня Дркушич считает, что его национальная команда обыграла бы сборную России.
Фото: Getty Images
"В России много талантливых игроков, но если бы сейчас сборные Словении и России встретились, то у нас была бы более сильная команда. Почти все ваши игроки — из российского чемпионата, у нас же есть люди из бундеслиги, Серии А, Ла Лиги", — сказал Дркушич.

Напомним, российский футбол отстранен от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА. Бан бессрочный, вернее, как заявлял президент УЕФА Александр Чеферин, закончится после окончания событий на Украине. С марта 2022 сборная России может проводить лишь товарищеские матчи.

Источник: Metaratings.


Дркушич Сборная России Сборная Словении
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