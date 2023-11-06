"В России много талантливых игроков, но если бы сейчас сборные Словении и России встретились, то у нас была бы более сильная команда. Почти все ваши игроки — из российского чемпионата, у нас же есть люди из бундеслиги, Серии А, Ла Лиги", — сказал Дркушич.
Напомним, российский футбол отстранен от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА. Бан бессрочный, вернее, как заявлял президент УЕФА Александр Чеферин, закончится после окончания событий на Украине. С марта 2022 сборная России может проводить лишь товарищеские матчи.
Источник: Metaratings.
Дркушич: сборная Словении сильнее сборной России
Защитник "Сочи" и сборной Словении Ваня Дркушич считает, что его национальная команда обыграла бы сборную России.
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